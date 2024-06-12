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Сегодня, 17:16

В «Туране» подтвердили назначение Бердыева на пост главного тренера команды

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Спортивный директор «Турана» Самед Насибов подтвердил, что российский специалист Курбан Бердыев в ближайшее время станет главным тренером команды.

«Мы договорились с Курбаном Бекиевичем о его работе в нашем клубе, осталось только подписать бумаги. Уже в ближайшее время он станет главным тренером «Турана», — приводит слова Насибова Sport24.

Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он возглавлял с июля 2023 по февраль 2024 года.

В прошлом сезоне «Туран» занял шестое место в чемпионате Азербайджана.

Источник: Sport24
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
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Источник: контракт Бердыева с клубом «Туран Товуз» будет рассчитан на один сезон