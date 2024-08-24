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Сегодня, 15:07

В Уругвае отменили матчи из-за потерявшего сознание защитника «Насьоналя»

Виктория Кравченко
Защитник «Насьоналя» Искьердо потерял сознание во время матча.
Фото Reuters
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В Уругвае отменили все футбольные матчи на этих выходных после инцидента с защитником «Насьоналя» Хуаном Искьердо. Игрок потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес, говорится в заявлении Ассоциации по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP).

23 августа во время матча с «Сан-Паулу» 27-летний футболист упал на газон на 84-й минуте без какого-либо контакта с соперниками. Его доставили в больницу.

Фото Reuters

Сегодня, 24 августа, клуб сообщил, что у Искьердо проблемы из-за сердечной аритмии. Его состояние стабильное, он остается под наркозом в отделении интенсивной терапии больницы в Сан-Паулу, где будет наблюдаться в течение еще как минимум 72 часов.

ФК Насьональ (Монтевидео)
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