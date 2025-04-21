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Сегодня, 18:25

В Узбекистане появится филиал Народной футбольной лиги

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото Пресс-служба НФЛ
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Президент и основатель Народной футбольной лиги Гурам Аджоев рассказал «СЭ», что в Узбекистане появится филиал лиги.

В Ташкенте уже состоялась первая игра под эгидой лиги, которая завершилась со счетом 2:2.

«Игра между руководством лиги и представителями деловых и политических кругов Узбекистана получилась очень интересной, равной, все получили позитивные эмоции. К матчу был большой интерес. Отметил бы великолепную организацию встречи со стороны Федерации футбола Узбекистана и предпринимателей, искренне любящих и поддерживающих футбол в стране. Безусловно, огромную работу проделали и те, кто отвечает у нас в лиге за международное развитие, и те, кто курирует проект непосредственно в Узбекистане. Считаю, что у НФЛ огромные перспективы здесь. Есть футбольные традиции, основа которых была заложена еще в советское время. Есть бурное развитие футбола сегодня: буквально на днях сборная Узбекистана в возрасте до 17 лет стала чемпионом Азии, победив в финале команду Саудовской Аравии, а первая сборная находится в шаге от завоевания путевки на чемпионат мира-2026», — сказал Аджоев «СЭ».

Аджоев также отметил, что в Узбекистане готовы развивать НФЛ.

«В стране есть представители бизнеса, которые готовы поддерживать НФЛ в том формате, который уже на протяжении девяти лет знают в России, а в прошлом году узнали в Китае и Таиланде. Также очень важно, что нам удалось найти единомышленников в Федерации футбола страны. Все эти факторы и позволяют говорить о том, что очень скоро в Узбекистане можно будет провести первый полноценный турнир среди футболистов-любителей в возрасте 45 лет и старше. Кроме того, мы постепенно приближаемся к цели, которую обозначили еще в прошлом году, — провести международный турнир НФЛ. И, конечно, команда из Узбекистана получит приглашение сыграть в нем», — добавил Аджоев.

Народная футбольная лига была создана в России в 2016 году. Она объединяет футболистов-любителей в возрасте 45 лет и старше. Поддержку НФЛ оказывают министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

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Гурам Аджоев
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