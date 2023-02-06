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Сегодня, 16:34

В Венгрии отрицают, что болельщики «Ференцвароша» продемонстрировали перформанс с флагом России

Алина Савинова
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Венгерский журналист Ласло Борсос прокомментировал перформанс болельщиков «Ференцвароша» с цветами флага России перед матчем 18-го тура чемпионата Венгрии против «Уйпешта» (3:1).

«Фанаты «Ференцвароша» не вплетали российский флаг в клубные цвета. Произошло недопонимание, которое было раздуто российскими СМИ. Вчера было празднование болельщиков «Ференцвароша» и венского «Рапида» в честь 35-летия дружбы между клубами. Цвета фанатов венской команды похожи на российский триколор. Это был лишь символ дружбы болельщиков и ультрас команд, но никак не российский флаг», — цитирует Борсоса Sport24.

Многие СМИ посчитали, что фанатский сектор венгерского клуба выложил на своих трибунах флаги Венгрии и России в честь российского специалиста Станислава Черчесова, который возглавляет команду.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-v-vengrii-otritsayut-chto-fanaty-ferentsvarosha-prodemonstrirovali-performans-s-flagom-rossii-eto-nedoponimaniye
ФК Уйпешт
ФК Ференцварош
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