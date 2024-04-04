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Сегодня, 17:13

В ЮАР футболиста застрелили в результате ограбления

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист Люк Флерс
Люк Флерс.
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Защитника «Кайзер Чифс» Люка Флерса застрелили в результате ограбления, сообщает пресс-служба клуба.

Футболиста застрелили во время угона его автомобиля. Трагедия случилась 3 апреля. 3 марта Флерсу исполнилось 24 года.

«С большой печалью мы сообщаем, что игрок «Кайзер Чифс» Люк Флерс трагически погиб прошлой ночью во время инцидента с угоном его автомобиля в Йоханнесбурге. Наши мысли и молитвы с его семьей и друзьями в это трудное время», — говорится в заявлении клуба.

Флерс выступал за «Кайзер Чифс» с октября прошлого года. До этого защитник играл за «Суперспорт Юнайтед» и «Убунту Кейптаун».

Футбол
ФК Кайзер Чифс
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