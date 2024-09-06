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Сегодня, 08:45

В «Юнайтед» из Дубая рассказали, как Глушаков помог клубу в переговорах с Промесом

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в интервью «СЭ» рассказал, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков помог клубу из ОАЭ в переговорах с бывшим нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Ранее 37-летний россиянин рассказал «СЭ» об участии в переходе Промеса в новый клуб.

«Денис Глушаков действительно принимал участие в переходе Промеса в наш клуб, но он не выступал в роли агента. Квинси не сразу же ответил на мой звонок и сообщение, поэтому я обратился к Денису. Он его предупредил, через двадцать минут в итоге созвонились и договорились о встрече. Я рассказал о клубе, чтобы Промес не пугался. Люди по-разному воспринимают футбол в ОАЭ, учитывая, что мы играем во втором по силе дивизионе страны. Сказал, что у нас тренер — голландец (Арно Бюйтенвег — прим. «СЭ»), после чего он, можно сказать, окончательно растаял», — сказал Чебану «СЭ».

В четверг, 5 сентября, пресс-служба клуба официально объявила о переходе 32-летнего нидерландца. Футболист подписал с «Юнайтед» контракт на 1 год, в соглашении прописана опция бесплатного возвращения игрока в «Спартак» зимой в случае получения разрешения на выезд из ОАЭ.

Илие Чебану и&nbsp;Квинси Промес. «Квинси в хорошем состоянии. У него горят глаза». Интервью гендиректора нового клуба Промеса в ОАЭ

Денис Глушаков
Квинси Промес
Футбол
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