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Гендиректор «Юнайтед»: «Сейчас момент, когда нужно проявлять характер. Промес все делает правильно, терпит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в комментарии «СЭ» оценил форму нападающего команды Квинси Промеса.

«Вы должны правильно понимать, он провел первые игры на эмоциях. Сейчас чуть-чуть тяжелее, наверное. Все-таки 8 месяцев без профессионального футбола и тренировок... Уже эмоций меньше, тяжелее чисто физически.

Сейчас тот момент, где нужно проявлять характер. Вроде бы все он правильно делает, терпит. Каждая игра покажет, насколько он готов. Каждый матч — верификация формы не только по Промесу, но и по команде. Он — хороший пример для ребят. Нужно дальше продолжать работать. У нас только треть чемпионата сыграна. Как раз раскочегариваемся», — сказал Чебану «СЭ».

5 сентября 2024 года «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

32-летний нидерландец провел за «Юнайтед» 3 матча и забил 3 гола.

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Илья Чебану
Квинси Промес
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