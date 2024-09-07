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Сегодня, 16:18

В «Юнайтед» раскрыли размер зарплаты Квинси Промеса

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Генеральный директор «Юнайтед» Илие Чебану ответил на вопрос о зарплате нидерландского форварда команды Квинси Промеса.

«Он перешел к нам как свободный агент, но его зарплата — это где-то 15 процентов годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть», — приводит слова Чебану «РБ Спорт».

В четверг, 5 сентября, пресс-служба клуба официально объявила о переходе 32-летнего нидерландца.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

Источник: «РБ Спорт»
Квинси Промес
Футбол

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