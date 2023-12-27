В «Жил Висенте» отреагировали на интерес ЦСКА к защитнику Перейре

Спортивный директор «Жил Висенте» Тиаго Ленхо отреагировал на интерес к защитнику команды Габриэлю Перейре со стороны ЦСКА.

«Габриэль — отличный игрок. Мы не намерены отдавать его в данный момент, поскольку он нужен нам для выполнения наших задач», — приводит слова Ленхо Sport24.

Ранее агент Перейры Ренато Веласко подтвердил интерес со стороны армейцев.

23-летний бразилец выступает за португальский клуб с января этого года. В текущем сезоне он провел за команду 14 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Перейры в 2,5 миллиона евро.