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Сегодня, 15:02

Газзаев об избрании Кавелашвили президентом Грузиии: «Михаил — настоящий патриот своей страны и народа»

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Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на избрание экс-нападающего «Спартака-Алании» и «Манчестер Сити» Михаила Кавелашвили президентом Грузии.

«Поздравляю Михаила Гурамовича! Это человек, который многого добился в спорте и нет сомнений, что он будет успешен и в политике. Михаил начинал свой путь спортсмена в «Алании». Играл там у меня и проявлял себя с самой лучшей стороны: был примерным спортсменом и человеком. Становился чемпионом! Я абсолютно уверен, что он справится с этой очень высокой и ответственной должностью, потому что Михаил — настоящий патриот своей страны и своего народа, интересы которого он всегда будет отстаивать. Я поздравляю Михаила Гурамовича и грузинской народ с таким выбором!» — сказал Газзаев «СЭ».

Кавелашвили наиболее известен по выступлениям за такие клубы, как «Динамо» Тбилиси, «Спартак-Алания», «Манчестер Сити» и «Грассхоппер». В составе владикавказской команды он стал чемпионом России-1995 под руководством Валерия Газзаева. За сборную Грузии форвард провел 46 матчей и забил 9 мячей.

(Дарик Агаларов)

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Футбол
Валерий Газзаев
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