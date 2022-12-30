Гладилин — о Пеле: «Такая личность рождается раз в 100 лет. Пока нам увидеть еще одного такого не предвидится»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

«Пеле — это самый выдающийся футболист и даже спортсмен прошлого века. Это признано всеми. Достижение, которое ему удалось сотворить со своей командой, со сборной Бразилии, его не удастся повторить, наверное, никому. Три раза выиграть чемпионат мира, который проходит раз в четыре года, — это нужно всю карьеру побеждать! А он участвовал в четырех чемпионатах мира.

Его рекорды, которые он поставил по забитым мячам, — они до сих пор не побиты. Такая личность рождается раз в 100 лет. Пока нам увидеть еще одного такого не предвидится. Конечно, у нас есть талантливый Месси, но ему далеко до Пеле. Месси один раз выиграл чемпионат мира и больше уже не выиграет. Рекорд, который поставил Пеле, личность Пеле, его след в мировом спорте — это останется навсегда", — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Бразилец стал единственным в истории футболистом, кому удалось трижды (1958, 1962, 1970) стать чемпионом мира.