Непомнящий: «Интересно, как Слуцкий адаптируется в Азии»

Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о том, что экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий возглавит клуб из Азии.

«Это очередной вызов для Леонида. Это интересная работа. Есть серьезное отличие Европы и Азии. Китай тоже своеобразная страна. Интересно, как Леня адаптируется», — приводит слова Непомнящего «СДЗД».

В СМИ появились слухи о том, что Слуцкий может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа». Последним клубом для специалиста является «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.