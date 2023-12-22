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Сегодня, 16:29

Непомнящий: «Интересно, как Слуцкий адаптируется в Азии»

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Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о том, что экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий возглавит клуб из Азии.

«Это очередной вызов для Леонида. Это интересная работа. Есть серьезное отличие Европы и Азии. Китай тоже своеобразная страна. Интересно, как Леня адаптируется», — приводит слова Непомнящего «СДЗД».

В СМИ появились слухи о том, что Слуцкий может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа». Последним клубом для специалиста является «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.

Источник: Спорт день за днем
Валерий Непомнящий
Леонид Слуцкий
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