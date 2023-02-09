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Сегодня, 17:22

Овчинников — о назначении Кержакова главным тренером «Кармиотиссы»: «Лучше Кипр, чем сидеть и ждать»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал новость о том, что россиянин Александр Кержаков возглавил кипрскую «Кармиотиссу».

— Лучше Кипр, чем сидеть и ждать. Пауза немножко затянулась. На удивление. Думаю, что Кержакова просто испугались так называемые президенты футбольных клубов. Боятся, что с ним не сладят. Возможно, «Нижний Новгород» что-то сделал Кержакову в его карьере, — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

— Что-то негативное?

— Получается, что так.

— Как вы считаете, успешная работа Кержакова на Кипре поможет ему вернуться в Россию?

— Вы два месяца о нем не вспоминали. Никому он не был интересен. А сейчас про Кипр заговорили. Поверьте, с первого матча, когда он начнет работать, вы все будете освещать выступление команды Кержакова. Думаю, что ее успехи помогут ему вернуться в Россию. Кержаков должен вытащить команду на более высокие места. Главное — спортивный результат. Больше ничего не надо делать.

8 февраля кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды. В сезоне-2021/22 специалист тренировал «Нижний Новгород». Он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-kerzhakova-ispugalis-prezidenty-klubov-luchshe-kipr-chem-sidet-i-zhdat/
Александр Кержаков
ФК Кармиотисса
Валерий Овчинников
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