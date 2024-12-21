Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Зарубежные чемпионаты

Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 04:02

Сарычев: «Я это называю «эффектом Гвардиолы», когда от вратарей требовалось хорошо играть ногами»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Лучший вратарь СССР 1991 года Валерий Сарычев, ныне работающий в клубе второй корейской лиги «Чхонан Сити», рассказал, как изменилась роль голкиперов в современном футболе.

«Требования к высокому уровню игры ногами — это следствие изменений правил футбола. Запретили играть руками после паса назад ногами, с этого все началось. Ограничили владение мячом. Сейчас появилось уже тренерское требование — начинать атаки.

Важнее все-таки то, что позади тебя только сетка. Хорошо начав атаку, ты можешь не забить. А ошибка приводит к голу. Я это называю «эффектом Гвардиолы», когда от вратарей требовалось хорошо играть ногами — была совокупность зрелищности и побед команд, которые возглавлял этот тренер.

Я требую от подопечных минимум риска, надо учиться соизмерять последствия своего решения. Если есть риск гола в твои ворота, мяч должен быть выбит далеко и сразу. Мода модой, все хотят играть в атаку, но нельзя начинать матч потенциально со счета 0:1 и закладываться на ошибку голкипера», — цитирует «РБ Спорт» Сарычева.

Источник: «РБ Спорт»
Хосеп Гвардиола
Футбол
Валерий Сарычев
Читайте также
Футболист «Монако» Синго избежал санкций за фол на Доннарумме
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Футболист «Зенита» Глушенков посетил пляж на Мальдивах в женской одежде
Сегодня
Вчера
Неделя