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Сегодня, 15:51

Валерий Сарычев рассказал о жестких воспитательных мерах южнокорейских тренеров

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Бывший голкипер Валерий Сарычев, работающий в клубе второй корейской лиги «Чхонан Сити» рассказал о жестких воспитательных мерах, ранее применяемых к футболистам южнокорейскими тренерами.

«Все это на моих глазах было. Играем с «LG», нас в первом тайме просто возят, ужас. Приходим в раздевалку, тренер просит ассистента закрыть дверь, берет бутсу — грязнющую, дождь проливной шел — и как дал по морде футболисту. Причем лучшему футболисту команды, несколько ударов по лицу. Вышел человек на второй тайм — лучший», — приводит слова Сарычева «РБ Спорт»

Также российский специалист отметил, что подобное поведение тренеров было пресечено, когда появились смартфоны и такие случаи стали выносить в публичное пространство. Тем не менее, по словам Сарычева, замечания жесткие тренеры по-прежнему делают, что связано с местным менталитетом.

64-летний Сарычев является лучшим вратарем СССР 1991 года, четырехкратным чемпионом Южной Кореи, победителем Кубка чемпионов азиатских стран, Суперкубка Азии и Межконтинентального кубка Азии и Африки. Выступал за «Памир» из Душанбе, ЦСКА и «Торпедо». В Южной Корее играл за клубы «Ильва Чунма», «Чхонан Ильва Чунма» и «Эл-Джи Читас».

Источник: РБ Спорт
Футбол
Валерий Сарычев
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