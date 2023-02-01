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Сегодня, 19:20

Валуев: «Если Кокорин считает, что все мужчины должны последовать его примеру, то он ошибается»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Он не обозначил, все мужчины в мире или только в России? Но все это значит только одно, что исправительное учреждение не сильно подействовало на Кокорина. Раз у него осталось столь высокое мнение о себе, что все мужчины должны последовать его примеру. Наверное, еще время должно пройти, чтоб он повзрослел. Если Кокорин считает, что все мужчины должны последовать его примеру, то, как минимум, он ошибается», — цитирует Валуева Metaratings.ru.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/valuev-esli-kokorin-schitaet-chto-vse-muzhchiny-dolzhny-posledovat-ego-primeru-s-tyurmoi-to-on-oshibaetsya-224501/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
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Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Александр Кокорин
Футбол
Николай Валуев
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