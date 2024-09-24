Валуев с иронией отреагировал на решение ФИФА не отстранять сборную Израиля

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение международной федерации футбола (ФИФА) не отстранять сборную Израиля от международных соревнований.

По информации One, ФИФА ответила отказом на запрос Палестинской футбольной ассоциации. Отмечается, что решение будет утверждено на конференции федерации, которая пройдет в начале октября.

«В этом решении нет ничего удивительного. Как говорится, «это другое». По-моему, и на решение о возвращении сборной России мы повлиять не можем», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее Федерация футбола Палестины при поддержке еще 11 национальных федераций официально потребовала отстранить Израильскую федерацию футбола от любой деятельности в рамках ФИФА за «грубое и постоянное нарушение регламента ФИФА, а также регулярное беспрецедентное попрание прав палестинских клубов и футболистов».

Денис Сафронов