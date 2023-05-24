Ван Нистерлой ушел с поста главного тренера ПСВ

Главный тренер ПСВ Руд Ван Нистелрой покидает команду, сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня утром Ван Нистелрой сообщил, что, по его мнению, в клубе слишком мало поддержки, чтобы он мог продолжать работу. Сразу после этого он объявил об уходе игрокам и персоналу.

ПСВ сожалеет о решении Ван Нистелроя и благодарен ему за победу в Кубке и Суперкубке Нидерландов», – сказано на официальном сайте голландского клуба.

46-летний специалист возглавлял команду с лета 2022 года. Это его дебютный сезон в профессиональном футболе. За тур до конца чемпионата Нидерландов ПСВ с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице.