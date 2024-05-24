«Ванкувер» сделает скидку болельщикам на матч с «Интер Майами» из-за отсутствия Месси

Клуб МЛС «Ванкувер» был вынужден сделать скидку 50 процентов на еду болельщикам, которые придут на матч с «Интер Майами», поскольку лидеры соперника Лионель Месси, Серхио Бускетс и Луис Суарес не полетели на выездную встречу чемпионата. Тренерский штаб дал футболистам отдохнуть перед двумя домашними играми.

«К сожалению, мы не можем контролировать, кто играет за нашего соперника, и нам было важно как можно скорее связаться с нашими болельщиками. Мы всегда хотим, чтобы наши лучшие игроки соперничали с лучшими игроками нашего соперника, а встреча с футболистами высочайшего уровня была особенно интересной для нашей команды. Мы понимаем, что будет много разочарованных фанатов. Мы все еще стремимся сделать это событие особенным для каждого», — приводятся слова генеральныго директора Акселя Шустера на официальном сайте команды.

Встреча 15-го тура МЛС между «Ванкувером» и «Интер Майами» состоится 26 мая. На ней ожидалась рекордная посещаемость — 55 тысяч зрителей. «Интер Майами» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко в 15 матчах.