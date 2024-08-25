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Сегодня, 17:11

«Вайле» Онугхи потерпел шестое подряд поражение на старте чемпионата Дании

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вайле» на своем поле проиграл «Силькеборгу» в матче 6-го тура чемпионата Дании — 1:3.

Дубль у гостей оформил Тонни Адамсен. Еще один мяч на счету Александра Симмельхака. Единственный гол хозяев на счету Хамзы Бэрри.

Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха вышел в стартовом составе команды и был заменен на 78-й минуте. 19 августа он вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Вайле» потерпел шестое поражение подряд на старте сезона. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Дании.

Футбол
Герман Онугха
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