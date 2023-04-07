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Сегодня, 11:27

Ведерников рассказал о специфике футбола в США

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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19-летний воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, который играет за американскую команду «Горные львы Колорадо-Спрингс», рассказал о специфике футбола в США.

«Здесь, как в ЮФЛ-1 России примерно. Но по стилю футбол кардинально отличается. Тут много внимание уделяется физическим данным. Даже после академии «Зенита» в США я набрал 10 кг чистой мышечной массы. И теперь, как ни странно, чувствую себя намного лучше — я быстрее и выносливее. В России более техничный футбол? Я бы не сказал, что он такой уж техничный. Но, по сравнению, с США — да. Здесь он более атлетичный. В России много работают над выносливостью, но мало над силой и физической массой, а зря. По этому показателю мы серьезно уступаем и Штатам, и Европе», — приводит слова Ведерникова Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-07-vospitannik-zenita-vedernikov-uyekhavshiy-v-ssha-v-rossii-malo-rabotayut-nad-siloy-v-etom-my-ustupayem-shtatam
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