Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:15

Воспитанник «Зенита», играющий в США: «Здесь иностранному игроку тяжело пробиться — при равных данных выбирают местного»

Ведерников рассказал о своих перспективах в США
Гоша Чернов
Корреспондент
Богдан Ведерников.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Российский защитник футбольной команды Университета Колорадо-Спрингс Богдан Ведерников в интервью «СЭ» рассказал о своих перспективах в Соединенных Штатах Америки.

— На кого ты учишься? — вопрос Ведерникову.

— Моя специальность — анализ данных и системная инженерия. Если очень грубо говорить, то я будущий программист — уже знаю Java, изучаю Python.

— Тебе осталось учиться два года. К этому времени ты будешь дипломированным айтишником, но все еще футболистом. Кем ты видишь себя лет через пять?

— Еще не решил. Думаю о многих вещах, в том числе о бизнесе в какой-нибудь сфере. Тут же многое зависит в том числе от везения. Клуба мечты у меня нет, но есть стремление стать профессиональным футболистом. При этом я понимаю, что в США иностранному игроку тяжело пробиться — при равных данных тут делают выбор в пользу местного. С другой стороны, это дает мне дополнительную мотивацию.

Полностью интервью Богдана Ведерникова «СЭ» читайте здесь

0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болельщики провели акцию с российскими флагами на Australian Open
В ИИХФ оценят вероятность участия российских команд в международных турнирах в мае
Politico узнала об обсуждении странами Запада поставок истребителей Киеву
В США заявили об отсутствии угроз для НАТО со стороны России
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Воспитанник «Зенита», играющий в США: «В Америке отношение ко мне за последний год не изменилось»

Богдан Ведерников: «Если «Зенит» позовет обратно, скорее соглашусь»