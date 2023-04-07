Ведерников рассказал об атмосфере в «Горных львах Колорадо-Спрингс»

19-летний воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, который играет за американскую команду «Горные львы Колорадо-Спрингс», рассказал об атмосфере в раздевалке.

«У нас крутая атмосфера в команде. И в этом большая разница с академией «Зенита». Помню, если кто-то там хотел толкнуть речь в раздевалке, его сразу стебали: «Да куда ты полез, ты че?!». Причем, не важно, кто это был — стебали даже лидеров. У меня это вызывало отвращение. Мотивация — это же самое главное. Я очень рад, что тут все по-другому. Здесь каждый может толкнуть речь и его поддержат. Сам я пока этого не делал — нет навыка мотивационных речей на английском. Просто поддерживаю ребят, выкрикиваю что-то. Я громкий на поле. Больше там подсказываю и говорю. Назвал бы себя скрытым лидером», — приводит слова Ведерникова Sport24.