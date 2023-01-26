Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:30

Богдан Ведерников: «Если «Зенит» позовет обратно, скорее соглашусь»

Ведерников заявил, что вернется в «Зенит», если клуб позовет
Гоша Чернов
Корреспондент
Богдан Ведерников.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Российский защитник футбольной команды Университета Колорадо-Спрингс и воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников в интервью «СЭ» рассказал о своих перспективах в Соединенных Штатах Америки.

— Допускаешь, что останешься в США после окончания учебы? Может, уже думаешь о паспорте? — вопрос Ведерникову.

— Гражданство — это сложно. Да, есть такая мысль, но надо ждать долго — десять лет, причем нужны особые условия. Пока рано предполагать — многое же зависит и от политической ситуации в мире.

— Если «Зенит» позовет обратно, поедешь?

— Скорее соглашусь — тут можно учебу поставить на паузу, есть такая опция. Но, опять же, многое зависит от нефутбольных вещей.

Полностью интервью Богдана Ведерникова «СЭ» читайте здесь

7
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Воспитанник «Зенита», играющий в США: «Здесь иностранному игроку тяжело пробиться — при равных данных выбирают местного»

Воспитанник «Зенита» рассказал о переезде в США