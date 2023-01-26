Богдан Ведерников: «Если «Зенит» позовет обратно, скорее соглашусь»

Ведерников заявил, что вернется в «Зенит», если клуб позовет

Российский защитник футбольной команды Университета Колорадо-Спрингс и воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников в интервью «СЭ» рассказал о своих перспективах в Соединенных Штатах Америки.

— Допускаешь, что останешься в США после окончания учебы? Может, уже думаешь о паспорте? — вопрос Ведерникову.

— Гражданство — это сложно. Да, есть такая мысль, но надо ждать долго — десять лет, причем нужны особые условия. Пока рано предполагать — многое же зависит и от политической ситуации в мире.

— Если «Зенит» позовет обратно, поедешь?

— Скорее соглашусь — тут можно учебу поставить на паузу, есть такая опция. Но, опять же, многое зависит от нефутбольных вещей.

Полностью интервью Богдана Ведерникова «СЭ» читайте здесь