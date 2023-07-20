Венгерский журналист: «Увольнение Черчесова не связано с тем, что он русский»

Венгерский журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола прокомментировал новость об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

«Решение президента «Ференцвароша» об отставке российского тренера Станислава Черчесова можно считать хорошим. Вы видели, что творилось на домашнем стадионе «фради»? Все фанаты «Ференцвароша» уже тогда кричали «Русские, домой!» и требовали ухода Саламовича. В дальнейшем в таких условиях невозможно было работать. После такого провального матча нельзя уже построить другую команду и добиваться каких-либо успехов. Мнение о том, что Черчесова хотели убрать только из-за того, что он связан с Россией? Нет, это бред. Такое решение только из-за последних результатов команды, а не потому, что Станислав — русский», — приводит Sport24 слова журналиста.

19 июля «Ференцварош» объявил, что Черчесов покинул пост главного тренера клуба. Ранее венгерская команда по итогам двух матчей уступила «Клаксвику» (0:0, 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов.

Российский специалист возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года.