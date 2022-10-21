Венгерский журналист: «Кокорин самый богатый российский футболист. «Ференцварош» не сможет его позволить»

Венгерский журналист оценил вероятность того, что Кокорин может перейти в «Ференцварош»

Венгерский журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос оценил вероятность того, что Александр Кокорин может перейти в «Ференцварош».

«Александр Кокорин в «Ференцвароше»? Это маловероятно, поскольку у него был конфликт со Станиславом Черчесовым. Сейчас больше известно о репутации Кокорина за пределами поля, но не в футболе. Еще, как я знаю, это самый богатый российский футболист. «Ференцварош» не сможет себе позволить Александра из-за зарплаты», — приводит слова Борсоса Sport24.

Кокорин в январе 2021 года перешел в «Фиорентину» из «Спартака». 31-летний форвард принял участие в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

С конца августа российский футболист находится в «Арисе» на правах аренды. Он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за кипрскую команду.