Венгерский журналист: «Пресс-конференции Черчесова иногда странные, но его тренировки — топ-уровень»

Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола поделился мнением о пресс-конференциях главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Ференцварош» не испытывает никаких проблем и давления из-за того, что Черчесов возглавляет клуб. В Венгрии он всем все доказал и заработал положительную репутацию. Черчесов настоящий жесткий русский мужик, который знает, чего хочет. Его пресс-конференции иногда странные, но его тренировки с командой — топ-уровень", — приводит слова Борболы Sport24.

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны. На данный момент «Ференцварош» с 21 очком занимет первое место в чемпионате Венгрии.