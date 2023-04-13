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Сегодня, 10:19

Венгерский журналист: «Удивлен решением «Ференцвароша» активировать опцию продления контракта Черчесова»

Алина Савинова
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Венгерский журналист Nemzeti Sport приближенный к «Ференцварошу» Ласло Борсос высказался о решении руководства клуба продлить контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым.

«Честно, я был немного удивлен решением руководства «Ференцвароша» активировать опцию продления контракта Станислава Черчесова еще на один год. До февраля отношения между клубом и россиянином были отличные, Черчесов выиграл титул в Венгрии, вывел команду из группы ЛЕ. Если бы меня спросили, лучшее ли это время для того, чтобы продлить контракт, то я бы без сомнений ответил положительно. Решение руководства вызывает вопросы. «Ференцварош» и близко не показывает уровень футбола, к которому все привыкли. Все хотят видеть игру, которая была против «Монако», «Трабзонспора» и «Црвены». Поэтому для меня вопрос, почему пролили контракт Черчесова», — приводит Sport24 слова журналиста.

Черчесов возглавил команду из Будапешта в декабре 2021 года, заключив договор по схеме «1,5 года+1». Под его руководством «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны, а в еврокубках вышел в весеннюю часть впервые за 47 лет, заняв первое место в группе Лиги Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-13-vengerskiy-zhurnalist-udivlen-resheniyem-ferentsvarosha-prodlit-kontrakt-s-cherchesovym
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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