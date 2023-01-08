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Сегодня, 14:13

Абубакар: «После тренировки с Роналду понял, что Месси лучше»

Абубакар заявил, что всегда считал Месси лучше Роналду
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Камерунский нападающий Венсан Абубакар, которого, по информации СМИ, отозвали из заявки «Аль-Насра» из-за прихода форварда Криштиану Роналду, сравнил португальца с аргентинцем Лионелем Месси.

«Я всегда думал, что Месси лучше Роналду, и после тренировки с Роналду я понял, что был прав», — приводит слова Абубакара Mundo Deportivo.

В пятницу, 6 января, Роналду пропустил первый матч «Аль-Насра» в 2023 году. Команда без него обыграла «Аль-Таи» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец перешел в «Аль-Наср» в начале этого года. Он подписал контракт до лета 2025 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/internacional/20230108/1001915083/aboubakar-ajusta-cuentas-cristiano-ronaldo.html
Венсан Абубакар
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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