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Сегодня, 14:30

Веркаутерен назвал Черышева и Кокорина громкими именами в мировом футболе

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Кокорин
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» поделился мнением о ведущих российских игроках, выступающих за рубежом.

— Вы сказали о статусе сборной России — а как оцените российских футболистов, которые играют в Европе: Головина, Миранчука, Черышева, Кокорина? Вы хорошо их знаете?

— Конечно. Кто может их не знать? Это громкие имена в футболе. Но чтобы их оценивать, необходимо находиться в команде и видеть, как они развиваются и так далее. Давать оценки со стороны не совсем корректно.

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Кроме того, он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Франк Веркаутерен и&nbsp;Доменико Тедеско. «До назначения Тедеско общался с болельщиками «Спартака». Экс-тренер «Крыльев» — о работе в сборной Бельгии

Александр Головин
Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Денис Черышев
Франк Веркаутерен
Футбол
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