Веркаутерен назвал Черышева и Кокорина громкими именами в мировом футболе

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» поделился мнением о ведущих российских игроках, выступающих за рубежом.

— Вы сказали о статусе сборной России — а как оцените российских футболистов, которые играют в Европе: Головина, Миранчука, Черышева, Кокорина? Вы хорошо их знаете?

— Конечно. Кто может их не знать? Это громкие имена в футболе. Но чтобы их оценивать, необходимо находиться в команде и видеть, как они развиваются и так далее. Давать оценки со стороны не совсем корректно.

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Кроме того, он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.