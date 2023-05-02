Веркаутерен: «Мы не отцепим Кофрие от сборной, если он будет играть в России»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности вызова защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие в сборную.

— Следят ли в сборной Бельгии за Максимилиано Кофрие, который сейчас играет в «Клермоне», но принадлежит «Спартаку»?

— Конечно, федерация и тренерский штаб пристально следят в том числе и за ним. На некоторых позициях у нас огромная конкуренция. Мы ищем пути решения проблем, которые иногда возникают с составом. Например, если кто-то из центральных защитников хорош, но не проходит в основу, то его могут использовать на фланге.

— Многие европейские сборные не вызывают футболистов, которые играют в России. Допустим, тот же Кофрие вернется в «Спартак» и будет достоин вызова в сборную — помешает ли его карьере в национальной команде политический подтекст?

— Мы не отцепим Кофрие от сборной, если он будет играть в России. На те вещи, о которых вы говорите, мы не обращаем внимания.