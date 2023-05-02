КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:00

Веркаутерен: «Мы не отцепим Кофрие от сборной, если он будет играть в России»

Микеле Антонов
Корреспондент
Максимилиано Кофрие
Максимилиано Кофрие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности вызова защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие в сборную.

— Следят ли в сборной Бельгии за Максимилиано Кофрие, который сейчас играет в «Клермоне», но принадлежит «Спартаку»?

— Конечно, федерация и тренерский штаб пристально следят в том числе и за ним. На некоторых позициях у нас огромная конкуренция. Мы ищем пути решения проблем, которые иногда возникают с составом. Например, если кто-то из центральных защитников хорош, но не проходит в основу, то его могут использовать на фланге.

— Многие европейские сборные не вызывают футболистов, которые играют в России. Допустим, тот же Кофрие вернется в «Спартак» и будет достоин вызова в сборную — помешает ли его карьере в национальной команде политический подтекст?

— Мы не отцепим Кофрие от сборной, если он будет играть в России. На те вещи, о которых вы говорите, мы не обращаем внимания.

Франк Веркаутерен и&nbsp;Доменико Тедеско. «До назначения Тедеско общался с болельщиками «Спартака». Экс-тренер «Крыльев» — о работе в сборной Бельгии

Франк Веркаутерен
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня
Российский комплекс «Штурм-С» остановил атаку танков ВСУ
Венгерский мэр потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веркаутерен сообщил, что спартаковские болельщики поспособствовали назначению Тедеско в сборную Бельгии

Аленичев — о результативности Кокорина: «Еще бы он не заиграл на Кипре»