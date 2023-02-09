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Сегодня, 15:12

Веркаутерен рассказал, что советовался с людьми из «Спартака» перед назначением Тедеско в сборную Бельгии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен рассказал о назначении экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско на пост наставника национальной команды.

«Решение принималось коллективно совместно с руководством федерации и другими официальными лицами. Портфолио каждого кандидата рассматривалось, с каждым кандидатом проводились преимущественно онлайн-встречи. Относительно Тедеско я связывался с людьми из «Спартака», чтобы обсудить его футбол, проделанную им работу в команде. Естественно, мы обращались к статистике и другим открытым данным. Также я попытался получить некоторые инсайдерские сведения, в том числе из «Спартака», которые дали бы более ясную картину относительно его кандидатуры. Из всей полученной информации на выходе сложилась позитивная картина о Тедеско, поэтому было принято решение, что он является лучшим кандидатом для этой должности», — приводит слова Веркаутерена Metaratings.ru.

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Также он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.

Источник: https://metaratings.ru/news/verkauteren-rasskazal-chto-sovetovalsya-s-lyudmi-iz-spartaka-pered-naznacheniem-tedesko-v-sbornuyu-belgii-226432/
Франк Веркаутерен
Футбол
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Доменико Тедеско
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