Веркаутерен — о работе в сборной Бельгии: «Просматриваем игроков. Общались с Мертенсом, Де Брейне, Лукаку»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» рассказал о жизни после назначения в сборную.

«Как вы знаете, у сборной Бельгии новый тренерский штаб, а также видение того, как должна развиваться команда. Некоторые звездные футболисты завершили карьеру в сборной, и сейчас все наши силы направлены на перестройку.

Что касается моих обязанностей, то я посещаю много матчей, просматриваю игроков, общаюсь с лидерами. Например, недавно мы летали в Стамбул, чтобы побеседовать с Дрисом Мертенсом. В Манчестере разговаривали с Кевином Де Брейне, а в Милане — с Ромелу Лукаку», — сказал Веркаутерен «СЭ».

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Кроме того, он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.