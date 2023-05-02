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Сегодня, 13:00

Веркаутерен — о работе в сборной Бельгии: «Просматриваем игроков. Общались с Мертенсом, Де Брейне, Лукаку»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» рассказал о жизни после назначения в сборную.

«Как вы знаете, у сборной Бельгии новый тренерский штаб, а также видение того, как должна развиваться команда. Некоторые звездные футболисты завершили карьеру в сборной, и сейчас все наши силы направлены на перестройку.

Что касается моих обязанностей, то я посещаю много матчей, просматриваю игроков, общаюсь с лидерами. Например, недавно мы летали в Стамбул, чтобы побеседовать с Дрисом Мертенсом. В Манчестере разговаривали с Кевином Де Брейне, а в Милане — с Ромелу Лукаку», — сказал Веркаутерен «СЭ».

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Кроме того, он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

 
Франк Веркаутерен и&nbsp;Доменико Тедеско. «До назначения Тедеско общался с болельщиками «Спартака». Экс-тренер «Крыльев» — о работе в сборной Бельгии

 

Франк Веркаутерен
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
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