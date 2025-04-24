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Сегодня, 15:40

Веркаутерен: «Думаю, что в следующем сезоне у Тедеско будет команда»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем бывшего главного тренера сборной Бельгии и «Спартака» Доменико Тедеско.

«Мы общаемся с Доменико. Не думаю, что он долго пробудет без работы. Но иногда хорошо взять передышку и подумать, чтобы дождаться хорошего вызова. Несколько месяцев паузы хорошо сказываются на принятии решений. Думаю, что в следующем сезоне у него будет команда», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.

Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Франк Веркаутерен
Доменико Тедеско
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