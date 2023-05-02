Веркаутерен сообщил, что спартаковские болельщики поспособствовали назначению Тедеско в сборную Бельгии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» рассказал о том, как принималось решение о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной.

— Многие считают, что Тедеско еще не готов работать с командой такого уровня. Вас это не смущало?

— Уверен, он готов к любым вызовам. Да, Доменико довольно молодой тренер. А в нашем шорт-листе были и более взрослые, а также опытные специалисты. Мы долго разговаривали с каждым кандидатом — Тедеско подошел по всем критериям. Возраст нас особо не интересовал — Доменико набрался достаточного опыта. Его более чем достаточно, чтобы тренировать сборную Бельгии.

— Вы входили в число тех, кто принимал финальное решение о назначении Тедеско?

— Да.

— Учитывался ли опыт работы Доменико в «Спартаке»?

— Конечно. Мои контакты помогли собрать информацию — я получил несколько инсайдов из России, о Тедеско было много позитивных отзывов.

— Инсайды дали люди из «Спартака»?

— Скажем так, болельщики «Спартака», которые очень хорошо разбираются в российском футболе. Это не люди из структуры клуба, как, например, Леонид Федун. Но они очень тесно связаны с клубом.

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством 37-летнего специалиста команда провела два матча, в которых обыграла Швецию (3:0) в отборе Евро-2024 и Германию (3:2) в товарищеском матче.

С 2019 по 2021 год Доменико тренировал московский «Спартак».