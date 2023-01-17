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Сегодня, 18:22

Вице-президент «Истиклола» рассказал о назначении Черевченко на пост главного тренера клуба

Виктория Кравченко
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Вице-президент «Истиклола» Мухсин Мухамадиев поделился мнением по поводу назначения российского специалиста Игоря Черевченко на пост главного тренера клуба.

«Действительно было обращение «Ростова» по вратарю Рустаму Ятимову. Причина отказа в аренде нашего игрока — внутренняя клубная информация, которую мы не можем оглашать.

Других специалистов из России мы не рассматривали. Была только кандидатура Игоря Черевченко. Он уже приехал в Таджикистан, но контракт еще не подписан. Завтра появится официальная информация», — сказал Мухамадиев Sport24.

Последним местом работы 48-летнего тренера были «Химки», которые он возглавлял с 2020 по 2022 год. Также Черевченко занимал должность главного тренера в «Локомотиве», ставшем под его руководством обладателем Кубка России, «Балтике» и тульском «Арсенале».

 
Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-17-vitse-prezident-istiklola-drugikh-spetsialistov-iz-rossii-ne-rassmatrivali-byla-tolko-kandidatura-cherevchenko
Игорь Черевченко
ФК Истиклол
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