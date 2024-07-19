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Сегодня, 09:00

Виейра может стать новым главным тренером сборной США

Алина Савинова
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Французский специалист Патрик Виейра является кандидатом на пост главного тренера сборной США, сообщает FOX Sports.

Отмечается, что Виейра был заинтересован в этой должности еще в 2023 году, однако в конечном итоге работу получил Грегг Берхальтер. На прошлой неделе 50-летний американец был уволен с поста главного тренера сборной США после того, как команда не смогла выйти в плей-офф Кубка Америки-2024.

Последним местом работы Виейры был «Страсбург», который он покинул в июле. Ранее специалист также тренировал «Кристал Пэлас», «Ниццу» и «Нью-Йорк Сити».

Будучи футболистом, француз выступал за «Манчестер Сити», «Арсенал», «Интер», «Ювентус», а также «Канн». Виейра является чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы (2000).

Источник: FOX Sports
Футбол
Сборная США по футболу
Патрик Виейра
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