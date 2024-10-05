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Сегодня, 00:24

Виктор Гончаренко отказался возглавить клуб из Азербайджана

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА и «Урала» Виктор Гончаренко мог продолжить карьеру в Азербайджане. По информации Legalbet, 47-летний белорус отказался возглавить бакинский «Нефтчи».

Ранее стало известно, что руководство «Пари НН» рассматривает кандидатуру Гончаренко в качестве главного тренера команды.

30 мая 2024 года белорусский специалист был уволен из «Урала». Ранее он также работал в БАТЭ, «Кубани», «Уфе» и «Краснодаре». Вместе с ЦСКА он дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России (2016/17, 2017/18) и завоевывал Суперкубок в 2018 году.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Нефтчи
Виктор Гончаренко

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