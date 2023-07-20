Лопырева: «Вижу Черчесова тренером топового клуба! Уверена, еще будет много поводов им гордится!»

Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева прокомментировала «СЭ» отставку Станислава Черчесова с поста тренера «Ференцвароша».

59-летний российский специалист был уволен после поражения от «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов и вылета из турнира.

«Я считаю Станислава Саламовича очень грамотным специалистом высокого класса. В футболе разное случается и мы, собственно, любим его за непредсказуемость. Не стану давать оценок данной ситуации, потому что не в контексте, но вижу Саламыча тренером какого-то топового клуба! Уверена, еще будет много поводов им гордиться!», — сказала Лопырева «СЭ».

Черчесов тренировал «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и и выигрывал Кубок страны (2021/22).