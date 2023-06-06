Вильфрид Заа еще не согласовал условия контракта с «Аль-Насром»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа пока не согласовал условия контракта с «Аль-Насром», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб обратился к 30-летнему игроку, но между сторонами ничего не было решено. Приоритетом Заа остается выступление в европейских турнирах, к нему проявляют интерес клубы Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 форвард провел 28 матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.