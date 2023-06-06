Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:05

Вильфрид Заа еще не согласовал условия контракта с «Аль-Насром»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа пока не согласовал условия контракта с «Аль-Насром», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб обратился к 30-летнему игроку, но между сторонами ничего не было решено. Приоритетом Заа остается выступление в европейских турнирах, к нему проявляют интерес клубы Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 форвард провел 28 матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
Вильфрид Заа
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Кристал Пэлас
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рейнджерс» объявил о подписании контракта с вратарем Батлендом

Бензема — о подписании контракта с «Аль-Иттихадом»: «Пришло время для нового вызова»