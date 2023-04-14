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Зарубежные

14 апреля, 23:44

Вильфрид Заа отказался от перехода в клубы из Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Goal, 30-летний игрок все еще может покинуть клуб этим летом, но отклонил выгодное предложение от «Аль-Наср». Ранее Заа получал предложения от «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль», но оба претендента не смогли его заполучить.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Кристал Пэлас» 25 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Goal
Вильфрид Заа
ФК Аль-Наср
ФК Кристал Пэлас
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