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Виллаш-Боаш намерен уволить Консейсау. Тренер «Порту» продлил контракт два дня назад

Сергей Разин
корреспондент
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Новый президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш намерен уволить главного тренера команды Сержиу Консейсау, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, Виллаш-Боаш хочет сменить главного тренера. При этом Консейсау 25 апреля продлил контракт с клубом до 2028 года. Сообщается, что новое соглашение было связано с переизбранием президента Пинту Да Кошты, однако он проиграл выборы Виллашу-Боашу.

Консейсау возглавляет клуб с 2017 года. Под руководством 49-летнего специалиста «Порту» три раза становился чемпионом Португалии и трижды выигрывал кубок страны.

Андре Виллаш-Боаш
Сержиу Консейсау
ФК Порту
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