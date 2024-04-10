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Сегодня, 12:59

Козлов: «Приятно войти в историю как первый россиянин, ставший чемпионом Индии»

Алина Савинова
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Вингер «Мохаммедана» Евгений Козлов рассказал о своих эмоциях после победы над «Шиллонг Лайонг» (2:1) и завоевания чемпионства в высшей лиге Индии.

«Очень важная победа была для нас, чемпионская. Я был счастлив. И рад, что помог команде добыть победу в этом матче, забив победный гол. Очень приятно войти в историю как первый россиянин, ставший чемпионом Индии», — приводит Legalbet слова Козлова.

Также футболист объяснил, почему он принял решение поехать в Индию после Казахстана.

«Я не получил достойного предложения из Казахстана в зимнее окно, и потом пришло предложение из Индии. Я видел, что команду тренирует Андрей Чернышов. Очень захотелось поработать с ним», — добавил он.

Козлов перешел в «Мохаммедан» из «Атырау» в январе этого года. До этого он выступал за казахстанский «Атырау». Российский тренер Андрей Чернышов возглавляет клуб из Калькутты с сентября 2023 года.

Источник: Legalbet
Футбол
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