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Сегодня, 18:10

Винисиус и Холанн возглавили список самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt

Руслан Минаев
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Портал футбольной статистики Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих игроков мира.

Теперь первую строчку делят нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн и форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Портал оценивает стоимость каждого в 200 миллионов евро.

Далее расположились нападающий «Реала» Килиан Мбаппе и полузащитник мадридцев Джуд Беллингем — по 180 миллионов евро. За ними идут форвард Ламин Ямаль («Барселона») и нападающий Фил Фоден («Манчестер Сити») — по 150 миллионов евро.

В десятку самых дорогостоящих игроков мира входят также Букайо Сака («Арсенал», 140 миллионов евро), Флориан Вирц («Байер», 130 миллионов), Джамал Мусиала («Бавария», 130 миллионов), Федерико Вальверде («Реал», 130) и Родри («Манчестер Сити», 130).

Букайо Сака
Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Флориан Вирц
Эрлин Холанн
Футбол
Джамал Мусиала
Федерико Вальверде
Фил Фоден

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