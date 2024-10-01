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Сегодня, 07:19

Винисиус признан лучшим левым нападающим мира по версии FourFourTwo, Хвича — 4-й

Руслан Минаев
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Форвард «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим левым вингером мира по версии портала FourFourTwo.

Выбор был сделан на основании выступлений за последние 2-3 сезона.

Топ-10 лучших левых форвардов мира по версии FourFourTwo:

1. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

2. Рафаэл Леау («Милан», Португалия)

3. Нико Уильямс («Атлетик», Испания)

4. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия)

5. Жереми Доку («Ман Сити», Бельгия)

6. Луис Диас («Ливерпуль», Колумбия)

7. Габриэл Мартинелли («Арсенал», Бразилия)

8. Кингсли Коман («Бавария», Франция)

9. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад», Испания)

10. Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Корея)

Ранее FourFourTwo составил список лучших вратарей планеты, который возглавил Алиссон Бекер из «Ливерпуля».

Винисиус Жуниор
Кингсли Коман
Нико Уильямс
Рафаэл Леау
Сон Хын Мин
Хвича Кварацхелия
Футбол
Габриэл Мартинелли

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