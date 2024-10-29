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Винисиус о том, что не получил «Золотой мяч»: «Я сделаю в 10 раз больше, если надо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Нападающий «Реала» Винисиус.
Фото AFP
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на решение вручить награду лучшему футболисту сезона-2023/24 «Золотой мяч» полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

Винисиус занял второе место в голосовании. Бразилец, как и все остальные представители «Реала», не приехал на церемонию вручения награды, которая прошла в Париже в театре «Шатле».

«Я сделаю в десять раз больше, если потребуется. Они не готовы», — написал у себя в соцсетях Винисиус.

В сезоне-2023/24 бразилец в составе «Реала» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Полузащитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Родри с &laquo;Золотым мячом&raquo;. Победа Родри — это реабилитация «Золотого мяча». За испанца нельзя не радоваться

Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал

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