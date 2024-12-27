Винисиус получил приз нападающему года на Globe Soccer Awards

Бразильский футболист «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим нападающим 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония награждения проходит в Дубае.

17 декабря 24-летний Винисиус получил награду лучшему игроку мира в 2024 году на премии The Best. В октябре бразилец занял второе место в борьбе за «Золотой мяч», уступив только хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач. Вместе с мадридцами форвард стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.