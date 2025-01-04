«Спортинг» вырвал ничью у «Витории», Дьекереш оформил хет-трик

«Витория» сыграла вничью с лиссабонским «Спортингом» в матче 17-го тура чемпионата Португалии — 4:4. Игра прошла на стадионе имени Д. Альфонсу Энрикеша в Гимарайнше.

У хозяев голами отметились Кайо Сезар, Жоау Мендеш, Тиаго Силва и Дье-Мерси Ндембо-Мишель. У лиссабонцев форвард Виктор Дьекереш оформил дубль, а на 6-й добавленной минуте Тринкан спас команду от поражения.

«Спортинг» набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Витория» идет на шестой строчке — 25 очков.