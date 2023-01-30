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Сегодня, 09:00

Зингаревич о приоритетных задачах «Ботева»: «Цель стать чемпионами не ставим»

Владелец «Ботева» Зингаревич рассказал о задачах клуба в чемпионате Болгарии
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Антон Зингаревич.
Фото ФК «Ботев»
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Владелец болгарского «Ботева» российский бизнесмен Антон Зингаревич в интервью «СЭ» рассказал, какие задачи стоят перед его клубом в чемпионате страны.

— Наша главная цель — не столько чемпионство, сколько постоянное участие в еврокубках. Чемпион у нас «Лудогорец». Уже 11 лет подряд. Поэтому такую цель мы не ставим. Первая задача — попадание в еврокубки, вторая — развитие молодых игроков. Разумеется, с прицелом на продажу — это основной принцип проекта, — сказал Зингаревич.

Антон Зингаревич. «Футбол как бизнес в России — это очень сложно. Если ты не агент». Интервью Антона Зингаревича

По его словам, бороться с «Лудогорцем» крайне сложно из-за гораздо большего бюджета у оппонента.

— У них бюджет намного больше. Они могут позволить себе подписывать классных состоявшихся игроков. А у нас фактически вся скамейка — это будущее, это молодежь. Думаю, в ближайшие полгода произойдет смена поколений, — добавил бизнесмен.

Зингаревич стал владельцем болгарского футбольного клуба «Ботев» в июле 2021 года. По сообщению болгарских СМИ, он приобрел 99% акций клуба.

ФК Ботев
Антон Зингаревич
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