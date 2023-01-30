Владелец болгарского «Ботева» российский бизнесмен Антон Зингаревич в интервью «СЭ» рассказал, как клуб подписал российского футболиста Михаила Прокопьева, выступавшего в медиалиге за «Амкал».

— Мне понравилась эта затея: с одной стороны, [подписание] игрока медиалиги, а с другой — я сам русский, и мне интересно иметь русского игрока в команде. Плюс на такой позиции — центральный атакующий полузащитник. Он приехал к нам на просмотр на месяц. Поняли, что у парня есть определенные игровые качества, которые можно развивать, — сказал Зингаревич.

По словам бизнесмена, дальнейший прогресс Прокопьева в «Ботеве» будет во многом зависеть от самого футболиста и его старания.

— Сели, поговорили, предложили ему возможность начать свой профессиональный путь. Посмотрим, что получится. В принципе, все в его руках. Здесь вопрос времени и его трудолюбия, — добавил Зингаревич.