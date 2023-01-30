Сегодня, 09:45
Владелец болгарского «Ботева» российский бизнесмен Антон Зингаревич в интервью «СЭ» рассказал, как клуб подписал российского футболиста Михаила Прокопьева, выступавшего в медиалиге за «Амкал».
— Мне понравилась эта затея: с одной стороны, [подписание] игрока медиалиги, а с другой — я сам русский, и мне интересно иметь русского игрока в команде. Плюс на такой позиции — центральный атакующий полузащитник. Он приехал к нам на просмотр на месяц. Поняли, что у парня есть определенные игровые качества, которые можно развивать, — сказал Зингаревич.
По словам бизнесмена, дальнейший прогресс Прокопьева в «Ботеве» будет во многом зависеть от самого футболиста и его старания.
— Сели, поговорили, предложили ему возможность начать свой профессиональный путь. Посмотрим, что получится. В принципе, все в его руках. Здесь вопрос времени и его трудолюбия, — добавил Зингаревич.
Прокопьев подписал контракт с «Ботевом» в октябре 2022 года, перейдя в болгарский клуб в статусе свободного агента. Ранее футболист выступал в российской медиалиге за любительский клуб «Амкал».